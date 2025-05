Il sindaco Bertoni eletto alla guida di VM Formazione

L’assemblea dei soci dell’associazione Val di Magra Formazione ha nominato il nuovo presidente. All’unanimità è stato eletto Massimo Bertoni sindaco di Vezzano Ligure, che subentra a Daniele Montebello ex primo cittadino di Castelnuovo Magra. Il triennio 2022-2025 di Montebello si è concluso con con risultati significativi a conferma dell’importanza dell’associazione come motore di sviluppo formativo e sociale. Tra i corsi più significativi figurano quelli per accompagnatore turistico esperienziale, giardiniere d’arte, operatore socio sanitario, con oltre 40 qualificati in percorsi professionalizzanti riconosciuti. Un traguardo ambizioso è rappresentato dall’avvio progetto “Val di Magra Solidale”, di cui l’associazione è ente capofila. "La formazione – ha salutato Daniele Montebello nell’assemblea di ieri – può essere leva di giustizia sociale e sviluppo locale. Crediamo che nessuno debba restare indietro: per questo lavoriamo ogni giorno per costruire opportunità reali e accessibili per tutti, con un occhio di riguardo ai soggetti più fragili, come nel caso del progetto Val di Magra Solidale. Desidero ringraziare i tre dipendenti e tutti i collaboratori, a partire dal direttore del distretto 19 Davide Capellari per l’ottimo lavoro svolto in questi anni".