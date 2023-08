Il rito della pesa a La Spezia: Largo Fiorillo e Corso Cavour in festa

Conto alla rovescia per il momento più atteso dell’anno da ogni borgataro. Dopo il gustoso prologo regalato dalla sfilata, oggi l’evento entra nel vivo con due appuntamenti molto sentiti. Dalle 9.30, a Largo Fiorillo, proprio nei pressi della fontana arricchita con la scultura dedicata al Palio del Golfo, si terrà la pesa e il controllo delle imbarcazioni. Un momento delicato, nel quale i giudici del settore canottaggio Uisp verificheranno la regolarità delle barche e stabiliranno le eventuali zavorre da applicare in vista delle gare di domani, e durante il quale negli anni non sono mancati momenti di tensione. Le borgate si ritroveranno poi questa sera tutte sedute attorno a un tavolo: quello della Cena delle borgate, il tradizionale appuntamento che vedrà borgatari e appassionati affollare il centro storico cittadino, in una serata che sarà allietata anche dalla Notte Blu, in cui artisti di strada e bande musicali si esibiranno nelle vie, e dalla seconda edizione del Concorso di eleganza di auto d’epoca che animerà via Chiodo. Domani, il grande giorno, con la Morin pronta a trasformarsi in arena incandescente. Alle 15 a Palazzo civico, la consueta riunione dei capiborgata e del Consiglio di regata aprirà di fatto la contesa. Le prime a scendere in acqua saranno come di consueto le donne, alle 17: nove gli equipaggi al via. A seguire, alle 18, la gara Junior, dove saranno dieci le borgate a darsi battaglia. La gara giovanile lascerà poi spazio all’esibizione dei paracadutisti del Gruppo subacquei e incursori ‘Teseo Tesei’, previsto alle 18.30, mentre alle 18.45 avverrà il consueto defilamento delle imbarcazioni e, a seguire, la commemorazione dei caduti in mare. Alle 19.30, il momento clou, con la gara Senior che vedrà tutte e tredici le borgate al via, pronte a sfidarsi lungo i duemila metri e i tre temibili giri di boa. Una grande giornata di sport che si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul lungomare, previsto dalle 22.30. Lunedì sera, come di consueto, la cerimonia di premiazione: sul palco di piazza Europa saliranno gli eroi delle tre gare e i vincitori della sfilata.