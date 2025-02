Il ’recruiting’ del turismo. Gli incontri con le aziende

Per chi vuole lavorare nel mondo del turismo, le sedi del Centro per l’impiego di Chiavari stanno organizzando due giornate dedicate proprio alle assunzioni nei vari profili professionali di questo settore. Il 25 febbraio sarà possibile incontrare gli operatori del Centro Impiego per la preparazione al recruiting attraverso un controllo del curriculum vitae così da lavorare insieme agli esperti per rivedere e migliorare il curriculum vitae oppure scriverlo proprio nuovo, effettuare delle simulazioni di colloquio, redigere una lettera di presentazione in grado di colpire le imprese. Il giorno 26 febbraio sarà dedicato ai colloqui con le aziende per candidarsi alle posizioni aperte, visibili sul portale ufficiale dei Centri per l’impiego della Liguria all’indirizzo https://formazionelavoro.regione.liguria.it. Per partecipare, registrati inviando una mail a [email protected] entro il 20 febbraio. Le giornate si svolgeranno all’Auditorium San Francesco, Via Entella 7 a Chiavari.