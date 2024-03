Il ’Recruiting day’ dedicato alla grande distribuzione

Tutti i Centri per l’Impiego di Genova e La Spezia organizzano nella stessa giornata del 10 aprile un recruiting day nel settore della grande distribuzione organizzata, super e ipermercati intitolato ’Spendi il curriculum vitae al Centro per l’impiego’. Per partecipare alla giornata basta inviare il proprio curriculum vitae alla e-mail del Centro per l’impiego di riferimento indicando nell’oggetto ’Recruiting Day GDO’. Per la nostra provincia, il recruiting day si svolgerà nella sede di La Spezia del Centro per l’impiego dalle 14 alle 17.30 in via XXIV Maggio, 22. Le email cui scrivere sono [email protected] e [email protected]. Il giorno dell’evento è importante portare con sé il proprio curriculum vitae aggiornato da dare agli operatori del Centro per l’impiego. Per ulteriori informazioni contattare il numero di telefono 010 2893000.