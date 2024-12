Il ’Quartetto Apuano’ suona alla Rsa Sabbadini

Applausi e tanta buona musica alla Rsa Sabbadini di Sarzana (Cooperativa Consorzio Blu) in occasione del concerto tenuto dal “Quartetto Apuano” composto da Luca Fruzzetti, Jacopo Perlini, Marco Roselli e Giuseppe Tropeano; si è trattato della seconda esibizione eseguita in anteprima, alla presenza di ospiti della struttura e parenti. L’iniziativa é legata al Festival “Lunae Musica“ organizzata dall’associazione musicale Lunaensemble, progetto realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia, nell’ambito del bando ’Cultura plurale e sostenibile’ del Comune di Sarzana, organizzato insieme ai partner Asl 5 e Liceo musicale ’Cardarelli’ di Spezia. Il Quartetto Apuano (’quattro chitarre in viaggio’ dal nome dello strumento musicale utilizzato da tutti i componenti del gruppo), ha proposto un programma molto vario, con brani di Federico Moreno-Torroba (Bailando un fandango charro, Remanso, Fiesta en el pueblo, Amanecer), Clarice Assad (Bluezilian), Leo Brower (Paisaje cubano con Iluvia), Johan Sebastian Bach (Concerto brandeburghese 3), Maurice Ravel (Pavana de la belle au bois dormant, Petice poucet). Ospiti e operatori della Rsa Sabbadini hanno preparato piccole tele che hanno reso omaggio al mitico gruppo rock dei Queen e il loro leader Freddie Mercury.