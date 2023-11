Il presidente Mattarella scrive a Nicola Carozza per il libro su Gotelli Il Presidente Mattarella ringrazia lo spezzino Nicola Carozza per il suo libro su Angela Gotelli, che ha usato fonti dell'Archivio storico della Presidenza. Ricevuta in udienza da Segni, Saragat e amica di Cossiga, la Gotelli è stata antesignana delle politiche di welfare.