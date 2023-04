Il premio Confartigianato della Giornata del Mare va al consorzio Cinque Terre - Golfo dei poeti

In occasione della Giornata Nazionale del Mare istitutita con l’obiettivo di valorizzare il mare come risorsa culturale, scientifica, ricreativa ed economica è stato consegnato in Prefettura il Premio Confartigianato Nautica edizione 2023 a Rudy Biassoli, presidente del Consorzio marittimo turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti accompagnato dai soci Giacomo Bello e Alessandro Sbrana. La motivazione si ancora alla storia e al futuro: il riferimento, in questo caso, è al battello ad idrogegno destinato allo sperimentazione nell’ambito della flotta del consorzio.

Il premio giunto alla 6^ edizione si è tenuto quest’anno al Palazzo del Governo alla presenza della “padrona” di casa, Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, del Comandante della Capitaneria di Porto Alessandro Ducci, del Presidente di Confartigianato Paolo Figoli e Nicola Carozza, Responsabile Nautica Confartigianato. Il premio Confartigianato Nautica 2023, realizzato dalla Fabbrica d’arte Monterosso, azienda artigianale che vanta il marchio Artigiani In Liguria,rappresenta un banco di acciughe in ceramica sul fasciame di un vecchio gozzo ligure.