"Il Prefetto nomini il vice comandante"

Cantieri aperti nel centro storico e documenti non rilasciati per la mancanza della comandante della polizia municipale. Due situazioni che hanno spinto i consiglieri comunali di opposizione Gherardo Ambrosini e Martina Tonelli a chiedere all’amministrazione comunale risposte e soprattutto interventi risolutivi. In entrambi i casi è stato il malcontento di alcuni residenti a sollevare il caso. "Alcuni cittadini – hanno spiegato – hanno richiesto alla polizia locale pratiche importanti ma il personale ha comunicato l’impossibilità di istruire le richieste che necessitavano della firma del comandante in carica assente per ferie. Ovviamente non sono le ferie della comandante il problema ma il fatto che in sua assenza non vi sia nessun collega con incarico di vice comandante che possa apporre firme alle richieste dei cittadini. E’ una situazione unica su tutto il territorio nazionale quindi ormai intollerabile. Si chiede immediato intervento in caso contrario verrà richiesto al Prefetto di nominare di ufficio un vice comandante". L’altra situazione di protesta riguarda la presenza di un cantiere aperto da due mesi nel centro storico del borgo collinare. "Una presenza – proseguono i rappresentanti di Castelnuovo civica – all’ingresso dell’unico forno esistente prolungata per così tanto tempo che sta provocando notevole disagio non

solo per i cittadini in transito ma anche per l’attività, impossibilitata anche nello carico e scarico delle materie prime necessario per lavorare. Chiediamo quali siano i tempi di chiusura lavori del cantiere e come intendano riparare al danno provocato all’attività commerciale".