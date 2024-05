Il porto al centro del mondo. Non solo per il sistema traffici. Tre giorni di eventi sul mare

Il porto, in tutte le sue accezioni, sarà il protagonista di ‘DePortibus - Il festival dei porti che collegano il mondo’, a cominciare dal porto della Spezia, secondo porto container gateway in Italia per accesso diretto ai mercati, e sempre più di importanza internazionale. Mancano pochi giorni alla prima edizione del grande evento europeo dedicato alla portualità, atteso alla Spezia da venerdì alla prossima domenica. Il festival, ideato da Res Comunicazione, è organizzato da Italian Blue Growth (Ibg) e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, con il patrocinio e il sostegno del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con il patrocinio e il supporto di Ram, Comune della Spezia, Regione Liguria, Fondazione Carispezia e Marina.

Il fitto calendario di appuntamenti da mattina a sera, animerà la città offrendo occasioni di intrattenimento a tema mare, viaggio, scoperta e rotte europee, ma anche ambiente, sostenibilità, smart city, cyber security, shipping. Il programma di incontri si snoda tra summit tecnici, spettacoli e concerti, incontri con gli autori, vele e regate, cinema, arte, scienza, laboratori per bambini e ragazzi, proiezione di film. Tutti in tema con l’evento. ‘DePortibus’ si svolgerà in diversi luoghi della città della Spezia, coinvolgendo tutto il centro cittadino e il golfo su cui affaccia: dal Teatro Civico al Castello San Giorgio, dalla mediateca regionale ligure al Dialma Riuggiero e alla Fondazione Carispezia, dall’auditorium dell’Autorità portuale al Cruise terminal, fino al Molo Italia, Passeggiata Morin, Pin, Porto Mirabello, Museo tecnico navale e Arsenale Mmilitare. Un’occasione unica per vivere la città immersi tra i flutti del suo mare. Il programma completo, con la possibilità di prenotarsi agli eventi, è disponibile sul sito www.deportibus.it e sui canali social di DePortibus.