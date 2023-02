Il popolo dem alle urne in 57 seggi Si vota in circoli, centri sociali e bar

C’è un’aria da ’Sabato nel villaggio’ in via Lunigiana. La sede provinciale del Partito Democratico è in fermento per il voto delle primarie di domenica prossima, lo si capisce dal viavai di militanti che entra ed esce dalla stanza in cui sono stati accuratamente impacchettati i kit elettorali che presto saranno trasportati nei cinquantasette seggi che verranno dislocati in tutta la provincia. All’interno di ogni involucro si trovano le urne di cartone dove saranno depositate le schede, le penne logate Pd con cui saranno compilate, il manifesto delle regole, le informative sulla privacy, le ricevute per il versamento obbligatorio dei due euro e anche del nastro adesivo. Verrebbe facile la battuta che ne servirebbe uno davvero molto potente per tenere insieme un partito le cui anime interne sembrano essere sempre in perenne conflitto tra loro ma va anche riconosciuto che una partecipazione così diffusa e capillare alla vita di un movimento politico è ormai rimasta una loro prerogativa, quasi unica. Per scegliere il successore di Enrico Letta domenica prossima, dalle 8 alle 20, il popolo Dem si recherà, a seconda della sezione elettorale di appartenenza, nei circoli, nelle sedi Arci e della Cgil, nei centri sociali o nelle sale comunali....