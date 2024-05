Il polo commerciale vuole crescere. Pronto il piano per l’ampliamento. Vicino l’accordo con Trenitalia

Il progetto è stato depositato qualche mese fa, e attende solo l’ok del Comune. L’outlet di Brugnato è pronto ad ampliarsi: a dieci anni dall’inaugurazione, il polo commerciale pensato e realizzato da Marina Acconci, oggi gestito da Promos, è deciso a scrivere un nuovo capitolo. Pagine che passano necessariamente dall’allargamento delle infrastrutture, finalizzato ad amp liare l’offerta commerciale. "Stiamo aspettando che dal Comune ci diano l’ok per procedere – spiega Fabio Lami, store manager del Brugnato 5Terre Outlet Village –. Andremo a creare spazi per l’insediamento di una quindicina di negozi, andando così a implementare l’offerta". L’area individuata è quella situata nelle adiacenze del padiglione del gusto. Un investimento milionario che però comporta non solo l’arrivo di nuovi marchi, ma almeno un’altra cinquantina di posti di lavoro: non pochi, per un polo che per posti di lavoro (circa 400; ndr) è di fatto la prima azienda dell’entroterra. "Le attività sono in aumento, oggi l’outlet vede il 99% degli spazi occupati (90 negozi aperti, solo due locali sfitti; ndr). Ultimamente sono aumentati anche i brand che richiedono grandi superfici di vendita, e questo comporta l’assunzione di mini team, composto da 8 a 12 dipendenti" sottolinea Lami, che proprio sul tema dell’occupazione non nega le problematiche che sta affrontando il settore.

"Il Talent day è un’ottima iniziativa per aiutare le aziende a reclutare personale, il lavoro è uno dei punti dolenti di tutta Italia. Pochi giovani candidati? Già da un paio di anni arrivano segnali di questo tipo: subito dopo la pandemia – dice Lami – c’è stata una carenza di personale appartenente alla fascia giovanile. Oggi i ragazzi hanno un approccio al mondo del lavoro completamente diverso. Non è un problema di Brugnato, ma di tutto il Paese". La direzione del polo commerciale brugnatese nel frattempo sta lavorando per implementare i visitatori (oltre 20 milioni quelli accolti in questi primi dieci anni; ndr). Si guarda con interesse al turismo, come dimostra l’accordo ormai prossimo con Trenitalia che permetterà a turisti e visitatori di raggiungere l’outlet brugnatese con un unico biglietto integrato treno-bus.

"Quella con Trenitalia è una partnership fondamentale; ci stiamo muovendo per cercare di convogliare qui quella parte importante del flusso turistico, e questi accordi possono rendere tutto più semplice" dice Lami, che in questi giorni sta limando anche gli ultimi dettagli delle Summer Nights, iniziativa che da ormai nove anni, da metà luglio a metà agosto, porta nella piazza principale del polo commerciale brugnatese i grandi nomi della musica italiana e internazionale. "Un format di successo che confermiamo perchè piace tantissimo" afferma lo store manager del Brugnato 5Terre Outlet Village.

Matteo Marcello