Il poeta dialettale Gianni Goy premiato al Museo Diocesano Due libri per beneficenza

Lo scrittore e poeta dialettale Gianni Goy (nella foto), 80 anni, è stato premiato al Museo Etnico Diocesano dove sono stati presentati i suoi libri ’Chilometri di nostalgia’ e ’A me son roto ‘r b...’. Goy è stato premiato con una targa dagli ex sindaci di Follo e Calice Felicia Piacente e Piero Barbieri alla presenza di Pier Giorgio Cavallini, insegnante del dialetto spezzino. I due volumi sono in vendita nelle edicole, il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla Lega del Filo d’Oro che ospita i bambini disabili. La dedica delle opere alla famiglia dell’artista, ai figli Emiliano e Valentina.