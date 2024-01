Il Parco delle Mura sarà curato da Sa Bastia

Sarà l’associazione di promozione sociale Sa Bastia a gestire il Parco delle Mura, nel tratto compreso tra piazzale Giovanni XXIII e Porta Isolabella. È quanto decido da Palazzo civico all’esito della gara che ha visto come unica partecipante proprio l’associazione spezzina, che si è portata a casa la gestione decennale delle mura a fronte di un canone annuo di 900 euro. La proposta avanzata da Sa Bastia prevede la realizzazione di un punto informativo e di un punto ristoro mobile, e anche l’organizzazione di eventi culturali e laboratori per bambini; prevista anche la realizzazione di una foresta urbana alimentare e di orti urbani, mentre il piazzale di Porta isolabella sarà dedicato a celebrazioni, mostre mercato e a rassegne culturali. L’intero percorso potrebbe poi essere utilizzato come location per la realizzazione di eventi e manifestazioni sportive open air. "Siamo soddisfatti che sia arrivata una proposta che racchiuda tutte le caratteristiche che chiedevamo per uno spazio recuperato con grande impegno – afferma l’assessore al Patrimonio, Manuela Gagliardi – e che ha bisogno di qualcosa in più per essere vissuto a trecentosessanta gradi. Questa proposta interpreta il nostro pensiero, perchè oltre a prevedere una manutenzione puntuale del parco e del verde, prevede l’installazione di un punto ristoro mobile, e la possibilità di svolgere eventi culturali, musicali, iniziatve per bambini, servizi in più per i cittadini. Sarà un punto di attrazione per i turisti che visiteranno la città, passeggiando e riscoprendo le nostre mura cittadine. Ora auspichiamo che questo progetto prenda forma al più presto".

mat.mar.