Il Palio delle squalifiche. Punito il capoborgata per le frasi sui giornali

Un dirigente squalificato per dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa, la sua società non soltanto multata ma anche squalificata per la prima Prepalio del 2026. L’epilogo di un Palio del Centenario che rimarrà nella storia tanto per la cifra dell’anniversario raggiunto quanto per le polemiche che ne sono seguite è stato scritto con la mano pesante dal giudice unico Andrea Vesco. A seguito della segnalazione di Sda Canottaggio Uisp dunque il giudice ha deciso lo stop da ogni attività Uisp connessa al Palio del Golfo per 3 mesi di Giovanni Casali oltre a punire la Borgata. Il giudice ha preso e articoli di stampa usciti sui quotidiani locali (La Nazione e Secolo XIX) nei quali il tesserato Giovanni Casali, capo Borgata del Canaletto, avrebbe rilasciato agli intervistatori dichiarazioni offensive e screditato pubblicamente la sentenza del giudice emessa lo scorso 7 agosto sulle squalifiche comminate a due dirigenti del Canaletto. I vincitori del palio avevano presentato un’istanza di riesame che la Commissione d’Appello ha invece dichiarato improcedibile.

Ma quali sono le parole incriminate? Il dirigente Giovanni Casali aveva descritto con la frase "difficile da commentare rimanendo calmi, crediamo che questa sentenza sia fuori luogo, sbagliata, inappropriata e senza senso" la sentenza del giudice unico che aveva portato alle squalifiche di Roberto Vivaldi (5 anni) e Massimo Terenziani (3) anni per “scorrettezza e atti di violenza“ oltre a sanzionare la Borgata di 500 euro. Le espressioni sono state ritenute lesive della reputazione del giudice secondo il quale screditerebbero pubblicamente la sua figura istituzionale. Inoltre le frasi riportate nelle interviste sono state pronunciate in attesa della pronuncia della Commissione d’appello quindi a l’iter giudiziario non ancora concluso. Il giudice unico Vesco ha ritenuto i virgolettati rilasciati alla stampa una violazione dell’articolo 81 del regolamento della manifestazione in quanto tenderebbeno a gettare discredito sulla Commissione d’Appello, Sono state quindi configurate le violazioni di eccesso di protesta e illecito sportivo in quanto tendenti a influenzare le decisioni della Commissione d’Appello. Il tesserato Giovanni Casali è stato squalificato per tre mesi dalle attività Uisp mentre la borgata del Canaletto è stata multata di 200 euro e la squalifica dell’imbarcazione per tutte le categoria nella prima Prepalio della stagione 2026.

Massimo Merluzzi