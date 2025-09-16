La filosofia dietro il tiro con l’arco: Regazzoni al Festival sull’Oriente

Due nuovi appuntamenti per ’I dialoghi sulla rappresentazione dedicati all’Oriente’: la rassegna genovese diretta da Sergio Maifredi, arrivata alla 18ma edizione, prosegue oggi e domani con due appuntamenti consecutivi in programma al museo d’arte orientale Chiossone in piazzale Mazzini 4 nella città della Lanterna.

L’evento di questo pomeriggio, al via alle 17.30, vedrà protagonista il filosofo Simone Regazzoni, che relazionerà sul tema ’Lo zen, la filosofia e l’arte del tiro con l’arco’: un intervento in cui rievocherà la vicenda di Eugen Herrigel, professore di filosofia tedesco che si trasferì in Giappone tra il 1924 e il 1929 per insegnare all’Università di Sendai. Iniziò a studiare zen in modo non puramente teorico, praticando kyudo, il tiro con l’arco tradizionale giapponese sotto la guida del maestro Awa Kenzo. Il frutto di quest’esperienza straordinaria fu la scrittura del libro ’Lo zen e l’arte del tiro con l’arco’: una sintesi originale di pensiero orientale e filosofia che contribuì a far conoscere lo zen in Occidente.

Domani, stesso posto e stessa ora, ’L’Oriente di Marco Polo’ sarà illustrato dal poeta e scrittore Alessandro Rivali, partendo dalla pietra miliare dell’esploratore, il Milione, capace di affascinare a distanza di oltre 700 anni dalla sua redazione. Fra i primi occidentali a scoprire l’Oriente, Marco Polo si seppe stupire, ne colse dettagli e meraviglie, restituendo le esperienze del suo peregrinare al lettore. Tra le narrazioni di città sconfinate, giardini delle delizie, incantamenti, battaglie e sorprendenti bestiari, emerge la gioia inesauribile di narrare, di allietare il cuore dell’uomo con le storie: elementi che rendono inscalfibile il fascino della sua opera immortale.

’Dialoghi sulla rappresentazione/L’Oriente’ intende offrire uno sguardo su culture, storie e visioni che intrecciano antiche tradizioni e modernità. Un viaggio simbolico verso terre lontane, ma sempre più vicine nel nostro quotidiano.