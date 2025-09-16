"Scuole più sicure". Investiti oltre 6 milioni

L’amministrazione comunale di Lerici sta pensando alla scuola del futuro. Ieri mattina il sindaco Leonardo Paoletti e gli amministratori in occasione della visita di saluto per l’inizio del nuovo anno scolastico all’istituto comprensivo hanno fatto il punto degli interventi. "Nel corso degli anni – ha spiegato Paoletti – abbiamo agito affinchè alla scuola fosse riconsegnato lo spazio necessario per svolgere tutte le attività correlate alle esigenze degli studenti, anche con disabilità, senza commistioni con altre realtà. E’ stata quindi progettata una razionalizzazione degli spazi a disposizione che ha comportato spese e ristrutturazioni degli edifici dedicati alla scuola creando un grande polo a Lerici. Gli interventi si concluderanno con il trasferimento del nido al plesso Poggi". Sono stati ricordati gli interventi sugli altri edifici per oltre 6 milioni di euro soprattutto in materia di sicurezza antisismica, antincendio e qualità della vivibilità degli spazi per garantire ambienti idonei e sicuri. "Sul plesso Mantegazza – hano aggiunto gli assessori Marco Russo e Laura Toracca – è stato fatto un intervento completo di ristrutturazione che ha restituito un edificio moderno e progettato per le nuove generazioni di studenti, ma tutti i plessi sono stati interessati da opere e manutenzioni dalla Serra a Pugliola. Sono stati fatti interventi alle aree esterne, alle facciate, sugli arredi, agli impianti, molti finanziati con risorse di bilancio e molti anche grazie a bandi che grazia al lavoro degli uffici ci siamo aggiudicati. Un lavoro di pianificazione che ha dato ottimi risultati".