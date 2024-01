Il nuovo singolo di Rokas “Scusami”, l’ispirazione dall’America on the road

Parlare degli errori che tutti noi commettiamo inciampando nelle tentazioni, consapevoli che talvolta, ciò che desideriamo, porta a conseguenze indesiderate. È quello che fa Rokas, nome d’arte dello spezzino Alberto Sanlazzaro, nel suo ‘Scusami’, il singolo disponibile su tutte le piattaforme online da venerdì, per Digitale 2000. Prodotto dal duo Granato, in poco meno di 3 minuti il brano traccia i contorni di questo dualismo che raramente riesce a risolversi in modo razionale, lasciando spazio all’imprevedibilità della chimica che, sebbene potente, non sempre è sufficiente per trovare l’incastro perfetto. Ad ispirare la stesura di ‘Scusami’, l’immaginario delle strade infinite tipico dell’America On The Road e il percorso leggendario della Route 66, con atmosfere alla ‘Natural Born Killer’.

Viaggiando su synth vibranti e colorati, il sound del brano si specchia nelle dinamiche sfumature pop made Usa degli ultimi anni. ‘Scusami’ è la prima tappa di un nuovo grande viaggio: quelli che stanno per arrivare saranno mesi top per Rokas, già al lavoro in studio per la realizzazione del suo terzo progetto discografico. Rokas. Scrittore autore, negli ultimi anni Sanlazzaro ha manifestato tramite la musica il suo desiderio di essere non convenzionale, mantenendo sonorità pop e un linguaggio universale e intelligibile. Il cantautore ligure urban-pop, attenzionato dai colossi della scena (in primis Marracash, che in ‘Noi, loro, gli altri’, ha campionato il suo brano da oltre 1,3 milioni di stream ‘Giorni Stupidi’), ha esordito nel 2018 con l’album ‘Nemico del cuore’ con oltre 350mila streaming su Spotify. Rokas è arrivato a calcare, tra gli altri, il palco del MiAmi Festival 2019 nella giornata sold-out di venerdì, per poi, nel 2020 presentare ‘Mostri contro Fantasmi’, con 2 milioni di streaming e la collaborazione di artisti quali Dani Faiv e Disme, un album che parla delle cose di cui l’artista ha paura, che si scontrano con le cose di cui Rokas ha paura... di avere paura.

Marco Magi