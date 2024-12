Il Natale di Sartre all’Alliance

Alliance Française e il Centro cultura e Tempo libero organizzano per oggi, a partire dalle 17.45, nell’aula magna di via Malaspina 1, un incontro a tema natalizio. Clara Vigorito, coordinatrice Ctl, e Linda Raggio, presidente della sezione spezzina di Alliance, presentano un testo sul Natale che Jean Paul Sartre scrisse quando era prigioniero dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Sartre vi racconta come dipingerebbe Maria e il Bambino, con immagini suggestive, che saranno ‘abbinate’ a quadri reali della Natività. ‘Racconto di Natale per cristiani e non credenti’ è il sottotitolo del dramma natalizio ‘Barion o il figlio del tuono’, che il filosofo esistenzialista scrisse e rappresentò nel campo di prigionia tedesco di Treviri, nell’ovest del Paese, in cui si trovava nel 1940. Qui, dove tenne corsi su Heidegger ai parroci detenuti e ha frequenti relazioni con altri sacerdoti, nacque l’idea, su richiesta di quest’ultimi, di redigere un testo teatrale in vista della sera del 24 dicembre.