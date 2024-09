Il ’Montale ’ a Marzia Dati

La professoressa Marzia Dati, che da anni svolge infatti attività di promozione culturale della città di Carrara nei Paesi di lingua inglese e russa, riceverà venerdì alle 17.30, nella sala consiliare del palazzo della Provincia, il ‘Premio Montale Fuori di Casa’ per la Sezione Ligure Apuana. Si tratta di una ‘categoria’ giunta all’undicesimo anno di vita (il Premio è arrivato invece al ventottesimo): fra i premiati Antonio Zollino, Silvia Arfaioli, Cinzia Boccamaiello, Donatella Zanello, Fabio Ferrari, Angelo Tonelli, Marzia Minutelli, Carla Sanguineti, Beppe Mecconi, Claudio Pozzani e Sonia Vatteroni. "L’idea è nata – spiega la presidente Adriana Beverini – da una lettera di Eugenio Montale in cui il futuro Premio Nobel scriveva nel 1919, testimoniando la sua ammirazione per il poeta ‘viandante’ dei Sonetti e poemi: ‘Il nostro povero Ceccardo è morto, qui in Lunigiana e Versilia era popolarissimo. Era il cantore della gente del mio sangue, perché d’origine sono apuano anch’io’". La professoressa Marzia Dati, nota anglista, viene premiata proprio nel 2024 perché quest’anno si celebrano i 200 anni dalla morte a Missolungi in Grecia di George Byron, il poeta inglese più celebrato in Italia, dove trascorse tra 1817 e 1823 la sua tormentata esistenza. Come si legge nella motivazione, la Dati è stata premiata "per l’indefessa opera di studio, di ricerca letteraria che ha caratterizzato la sua vita, nella quale ha avuto sempre come stella polare il merito.

Impossibile citare i numerosi seminari a cui la professoressa Dati ha partecipato, le mostre che ha organizzato, gli eventi che ha promosso mentre scriveva libri, collaborava con numerosi enti e università italiane e straniere del Premio. E nel farlo la professoressa Dati non ha pensato però solo a se stessa, ma anche a promuovere Carrara, la città che le ha dato i natali, adoperandosi per farla conoscere nel mondo". Dopo i saluti del presidente della Provincia e sindaco del Comune della Spezia Pierluigi Peracchini e del sindaco di Carrara Serena Arrighi, alla cerimonia interverranno Adriana Beverini, la vicepresidente Barbara Sussi e Paolo Stefanini, membro del direttivo. Sono previste letture in italiano di alcune poesie di autori di lingua inglese, tradotte da Marzia Dati a cura di Beppe Mecconi; coordina e introduce Alice Lorgna. La partecipazione è libera e gratuita, ma gli organizzatori consigliano di prenotare via mail a [email protected].

Marco Magi