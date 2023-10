Il liceo ’Costa’ di La Spezia: scambio culturale con gli studenti di Bayreuth

"Vogliamo caratterizzarci sempre di più come scuola a vocazione europea e internazionale e lo scambio di questi giorni con il liceo umanistico Cristian Ernestinum di Bayreuth va in questo senso". Franco Elisei, dirigente scolastico del liceo classico ’Lorenzo Costa’ è soddisfatto del lavoro fatto in questi anni per consolidare e rilanciare lo storico liceo spezzino, che ha accolto la scorsa settimana 24 ragazzi di un liceo della città gemellata. I ragazzi tedeschi, guidati dai docenti Julia Fischer, insegnante di inglese e tedesco, e Markus Lenk, professore di materie scientifiche, sono stati ospiti delle famiglie dei loro compagni italiani delle classi II, III e IV dell’internazionale e dell’Europeo che studiano tedesco.

"Si tratta di un’esperienza molto formativa – sottolineano Barbara Lerici e Delia Baratti, docenti di tedesco del liceo spezzino – che permette agli studenti di praticare la lingua in situazioni reali della vita quotidiana oltreché nelle lezioni". I giovani tedeschi, infatti, oltre a un ricco programma culturale che li ha portati a visitare La Spezia, le Cinque Terre e Genova, hanno frequentato alcune lezioni coi compagni italiani e sono stati ricevuti in comune dal sindaco Pierluigi Peracchini e dal presidente del consiglio comunale Maurizio Salvatore Piscopo, accompagnati dai docenti e dal vicepreside Andrea Ciardi. L’altra sera c’è stata la festa di saluto al liceo organizzata dai loro compagni nei locali del liceo spezzino con uno spettacolo musicale e una cena a buffet condivisa. Stamani il viaggio di ritorno a Bayreuth in pullman con l’arrivederci ai compagni italiani nella città tedesca dal 9 al 15 marzo 2024. "Nei prossimi mesi – dice Delia Baratti – i nostri studenti continueranno lo scambio con i loro omologhi tedeschi attraverso posta elettronica, social e messaggistica istantanea"

F.D.

Nelle foto: sopra gli studenti tedeschi al liceo ’Costa’; sotto da sinistra JuliaFischer Andrea Ciardi BarbaraLerici Markus Lenker e Delia Baratti