Il libro di Quber per la rassegna all’ex Vaccari

L’avvocato-scrittore spezzino Roberto Quber sarà l’ospite della rassegna culturale ’Non ci resta che leggere’ organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con lo staff della biblioteca civica ’Arzelà’ nell’area dell’ex ceramica Vaccari di Ponzano. Venerdì pomeriggio, 9 giugno, alle 19 l’incontro con Quber è in programma in piazza della Chiesa nel borgo collinare di Ponzano e nell’occasione verrà presentato il libro dal titolo ’L’omicidio di Via del Poggio: romanzo di una storia vera’. Il libro racconta, in forma romanzata, dell’omicidio del pittore anarchico Armando Zilioli che fu prelevato nella sua abitazione di via Indipendenza, all’angolo di via del Prione, da una squadra di sei fascisti e ucciso a colpi di pistola nella vicina via del Poggio, nel centro storico della Spezia tra il 22 e il 23 gennaio 1923. I fatti, il processo che ne seguì in Corte di Assise a Genova e ciò che accadde vent’anni dopo, sono narrati dall’autore con adesione alla realtà grazie a documenti inediti custoditi dai famigliari della vittima. Roberto Quber dopo aver trascorso vent’anni nel ruolo di dirigente d’azienda in Montedison e in Parmalat in amministrazione straordinaria, nel 2007 ha iniziato la sua attività di avvocato del lavoro e di collaborazione con note società nazionali. Consigliere e assessore del Comune di Spezia, membro del consiglio di Cassa di Risparmio della Spezia e presidente della Società Pubblica della Regione Liguria Datasial, ora Liguria Digitale è appassionato di scrittura. Il libro dedicato ai fatti di via del Poggio è il suo secondo romanzo. In caso di pioggia la presentazione verrà trasferita negli spazi della biblioteca civica ’Cesare Arzelà’ di Ponzano Magra.