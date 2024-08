Il Lerici cambia pelle per puntare in alto

Altre due partenze e due nuovi arrivi: il Lerici Sport cambia pelle in vista del nuovo campionato di serie B maschile e continua con le operazioni di mercato guardando alla promozione in serie A2. Per il club del presidente Alessandro Sammartano sono appena arrivati due nuovi rinforzi: si tratta del portiere Leonardo Cavo e di Mattia Barrile, attaccante, entrambi in arrivo dal Club Nautico Marina di Carrara, come il nuovo atleta del comparto difesa Alberto Ottazzi. Per l’estremo difensore si tratta, in realtà, di un ritorno: era entrato nella rosa dei Coccodrilli nell’anno della pandemia, ma a causa dell’interruzione del campionato, le strade si erano separate. Sostituirà Francesco Di Donna, fra i pali rossoblù per quattro stagioni, che lascia insieme all’ormai ex compagno Federico Dainese, approdato al Piacenza (A2). Cavo è un altro innesto in arrivo dalla società toscana, con cui ha conquistato la promozione in A2, e ha vestito in passato anche la calottina di Sportiva Nervi, Metanopoli Milano e Promogest Quartu S. Elena. Nel suo palmarès ci sono risultati prestigiosi ottenuti con le giovanili: è stato medaglia d’oro con la nazionale under 18 italiana al Campionato del Mondo di Perth e campione d’Italia under 20 col Nervi. Barrile ha, invece, lunghi trascorsi nel Chiavari, in cui ha militato in A2 dal 2011 al 2018, poi è stato compagno di Cavo nel Club Nautico nelle ultime stagioni. "Sono tutti giocatori che ho fortemente voluto – commenta il coach Andrea Sellaroli, confermato ufficialmente poco dopo il termine della scorsa stagione sulla panchina del Lerici - ma il quadro finale lo avremo soltanto alla fine del mercato. Intanto è cambiato l’asse centrale della squadra". Chiara Tenca