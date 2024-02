Il Gruppo Canarbino si rafforza. Patto tra Spigas Clienti e Gesam

Spigas Clienti e Gesam Gas & Luce insieme rafforzano la struttura del Gruppo Canarbino, il gruppo energetico spezzino, di cui entrambe le realtà storicamente fanno parte al 100%. Un consolidamento puramente societario senza alcun impatto sui clienti di Spigas Clienti: condizioni contrattuali, recapiti, personale, punti assistenza rimangono infatti i medesimi. Questo rafforzamento organizzativo porta con sè vantaggi per i clienti in termini di qualità dei servizi offerti. Sono infatti previste nuove aperture per Spigas Clienti sia nella provincia della Spezia che in quella di Massa-Carrara; dopo Carrara centro, è infatti prevista quella di Pontremoli. "L’obiettivo è di essere ancora più vicini alla clientela con un parco prodotti sempre più ampio – fanno sapere dalla società –. Negli anni, infatti, alla fornitura di energia elettrica e gas naturale si sono aggiunti anche i sistemi di efficientamento energetico – caldaie a condensazione, climatizzatori, pompe di calore e impianti fotovoltaici – con l’innovativo pagamento a rate in bolletta. Spigas Clienti (nella foto il presidente Aldo Sammartano;ndr) e il Gruppo Canarbino sono da sempre radicate in provincia della Spezia e continueranno a esserlo. Un dna interamente spezzino anche nel controllo e nella gestione delle 19 società di vendita del gruppo, Spigas Clienti e Gesam Gas e Luce incluse, che conta più di 500.000 clienti a livello nazionale, 43 punti assistenza distribuiti sul territorio italiano e un team di oltre 500 persone fra dipendenti e collaboratori, la maggior parte inserite in Provincia della Spezia". Passato, presente e futuro si intrecciano in questo quadro che delinea un avvenire in crescita.

I numeri della società si fanno portatori di "un ambizioso piano strategico che mira a dare ancora più importanza alla territorialità.Le nuove aperture di Spigas Clienti si portano dietro nuove assunzioni e come di consueto il team HR del gruppo darà la precedenza alle candidature di persone del territorio – aggiungono dall’azienda –. Le finalità di fondo non sono cambiate: crescere, assumere, investire e rimanere un punto di riferimento per le tante famiglie e imprese della Liguria di Levante e dell’alta Toscana che ci hanno scelto come fornitore di Energia".