Il grande successo di 'Libriamoci': oltre 1.500 persone in 27 incontri

La Spezia, 18 novembre 2024 – Grandissimo successo di pubblico per la 14esima edizione di 'Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque' che ha raggiunto la sua massima espressione nella settimana fra il 10 e il 17 novembre: oltre 1500 persone, infatti, hanno partecipato ai ventisette incontri.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La quattordicesima edizione di Libriamoci si è conclusa con grande successo, con una straordinaria partecipazione e con un programma ricco di ospiti di alto livello, tra cui il Premio Strega Poesia 2024 Stefano Dal Bianco, Marco De Paolis, Dario Vergassola e molti altri. Questa manifestazione è tra le più attese e apprezzate dalla cittadinanza, grazie a un programma che risponde alle esigenze di un pubblico variegato. Quest’anno, per la prima volta, Libriamoci ha triplicato gli appuntamenti, iniziando con l’anteprima a maggio, proseguendo in estate con Libriamoci d’Autore e concludendosi a novembre con autori di calibro nazionale. Continueremo a investire in Libriamoci, arricchendo ulteriormente il calendario e confermandolo come un appuntamento culturale fondamentale, capace di stimolare riflessione e aprire la mente verso il futuro”.

“Un’edizione felicemente densa di appuntamenti – aggiunge il coordinatore artistico Alessandro Maggi – che, dopo l’anticipazione di maggio e le presentazioni dei libri di scrittori del territorio, ha visto nell’ultima settimana appena terminata la partecipazione di un pubblico di ogni età, grazie a una diversificazione di proposte che ha ribadito la straordinaria importanza della letteratura in tutte le sue sfumature e declinazioni”.

La rassegna dedicata alla promozione della lettura organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano del Comune della Spezia è stata protagonista indiscussa della cultura spezzina nel corso del 2024 che per la prima volta ha determinato una svolta di tutta la manifestazione: 'Libriamoci' ha, infatti, debuttato a maggio con 'Libriamoci - Primavera', un’anteprima dai grandi nomi come quelli di Giovanni Solimine, Raffaella Romagnolo, Dario Vergassola e Alessandra Sarchi, solo per citarne alcuni, per poi proseguire – fino a marzo 2025 – con 'Libriamoci - Autori del Golfo', le presentazioni dei libri degli scrittori locali a seguito di una manifestazione di interesse, e appuntamenti speciali con 'Libriamoci - d’autore' in collaborazione con le librerie del territorio che ha portato nomi autorevoli come quello di Marco De Paolis, fra gli altri.

L’apice della manifestazione è stato raggiunto dal 10 al 17 novembre con il coinvolgimento di oltre 30 autori di calibro nazionale, il cui filo rosso è stato il tema del futuro. 'Voce del verbo: futuro!', infatti, ha segnato tutta la rassegna Libriamoci 2024, una vera e propria esortazione a conoscere le sfide del futuro attraverso le vie della letteratura, della poesia, delle nuove tecnologie e del rapporto con la natura. Il futuro è un tempo che non ha ancora avuto luogo e negli ultimi anni l’umanità si è accorta che è anche un luogo non ancora raggiunto dal tempo, il cui destino coinvolge tutti. Così è diventato sempre più urgente interrogarsi su quanto la specie umana incida, con la sua stessa esistenza, sulla vita della Terra e come anche il modo di pensare ed esprimersi attraverso il linguaggio poetico e letterario debba trovare una nuova forma. È la lettura a divenire una bussola per orientarsi allora non in un luogo, ma in un tempo, predicato al futuro, attraverso tematismi appassionanti con grandi nomi del panorama culturale italiano.

Nel corso della manifestazione, inoltre, sono stati consegnati i premi come Miglior lettore delle Biblioteche 2024 a chi ha preso in prestito il numero maggiore di libri dalle Biblioteche Civiche e alle scuole che hanno partecipato e vinto il concorso di scrittura 'Immagina il futuro' lanciato dal Sistema Bibliotecario Urbano.

Poesia e musica, i classici, la filosofia come pratica di verità, letteratura contemporanea, l’arte del fumetto con il coordinamento artistico di Filippo Conte, la scienza sono stati i generi indagati dagli autori protagonisti di questa edizione (in ordine alfabetico): Giuseppe Antonelli, Stefano Bartezzaghi, Davide Barzi, Giuseppe Camuncoli, David Conati, Stefano Dal Bianco, Susi Danesin, Corrado D’Elia, Cristina Dell’Acqua, Francesco De Nicola, Gio Evan, Roberto Francavilla, Daniele Furlati, Ilaria Gaspari, Claver Gold, Federica Iacobelli, Alfonso Iacono, Andrea Maggi, Roberto Maggiani, Lorenzo Maragoni, Daniele Mencarelli, Luca Mori, Sabrina Mugnos, Emma Nanetti, Pierfrancesco Pacoda, Gianluca Passarelli, Elena Pau, Silvio Petta, Alessandro Rivali, Alessandra Sarchi, Stefano Tamiazzo, Morena Tartagni, Bepi Vigna e Beatrice Zerbini.