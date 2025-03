Il gemellaggio continua. Monza e Portovenere unite nel nome di Bonatti

I ragazzi della scuola media “Walter Bonatti” di Monza hanno mantenuto la promessa e sono venuti anche quest’anno, in un centinaio, a Portovenere, accompagnati dalla dirigente scolastica, Anna Cavenaghi, gli insegnanti e un rappresentante della Amministrazione comunale della loro città. La “Walter Bonatti” è la prima scuola in Italia ad essere dedicata a questo grande uomo, il valore del quale e le doti morali sono andate ben oltre l’abilità e la passione per la montagna, insegnando ai ragazzi il rispetto delle regole, la lealtà, l’amore e il sacrifico. Il grande scalatore, assieme alla compagna della vita, l’attrice Rossana Podestà, i genitori della quale erano originari di questo borgo spezzino, riposa infatti nel noto cimitero a strapiombo sul mare, estremo punto di incontro tra il mare, il cielo e la montagna aguzza. Per questa sorta di pellegrinaggio annuale, Amministrazione comunale di Portovenere, il CAI della Spezia, nella persona del presidente Alessandro Bacchioni, gli enti e i commercianti del territorio e la locale scuola media, con il contributo speciale di una bellissima giornata di caldo sole primaverile hanno dato il benvenuto ai questi ragazzi lombardi in uno slancio di accoglienza e stima. Per l’amministrazione comunale erano presenti il vice sindaco Emilio Dipelino, gli assessori Daria Ambrosini e Franco Carassale e il consigliere Riccardo Balzarotti. Una vera festa, nella quale si è ricordato in particolare la figura di Pierluigi Raviolo, per anni presidente della Pro Loco di Portovenere.