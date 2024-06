Il Festival prende quota. Nei luoghi della musica di tutta la Provincia

Quindici spettacoli in tredici Comuni: ecco la trentesima edizione del Festival provinciale ‘I Luoghi della Musica’, che prenderà il via martedì 16 luglio e si concluderà domenica 18 agosto. L’organizzazione della trentennale kermesse è stata curata, come sempre, da quattro tra le più significative associazioni musicali della provincia: ‘Il Pianoforte’ nel ruolo di capofila, poi il Gruppo Strumentale Hyperion, gli ‘Amici della Musica’ di Sarzana e la Società dei Concerti della Spezia. Il festival è realizzato con il contributo della Fondazione Carispezia e si svilupperà tra Ameglia, Arcola, Bolano, Brugnato, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Monterosso, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano Magra, Sesta Godano e Vernazza. Il cartellone è ormai un punto di riferimento e contiene, come ogni anno, spettacoli dedicati a vari generi musicali: musica classica, lirica, etnica, jazz, tango, folk, musiche da film, pop, rock, musica/recitazione e canzone d’autore con lo scopo di portare in tutto il territorio, attraverso un unico progetto, la cultura musicale. L’obiettivo è quello di animare e valorizzare piccoli e grandi centri di notevole bellezza. Gli appuntamenti, in suggestive location, sarà realizzato in egual misura da artisti affermati a livello nazionale ed internazionale (come il noto attore e regista Enzo Decaro il 9 agosto, la cantautrice e compositrice Patrizia Cirulli e il chitarrista e polistrumentista Marcello Peghin il 17 agosto, il Quartetto K l’11 agosto, il Quartetto Se.Go.Vi.O il 12 agosto, i cantanti Carlos Habiague e Biljana Stojkowska il 18 luglio, il chitarrista Claudio Piastra, il Sator Duo il 28 luglio, il bandoneonista Fabrizio Colombo, il Trio Rewind il 6 agosto, la violinista Manuela Matis e l’arpista Floraleda Sacchi il 18 agosto, il gruppo Abba Dream il 18 agosto) ed artisti del territorio ligure con all’attivo un’intensa attività artistica (il Quartetto Apuano il 22 luglio, l’attore e regista Graziano Cesarotti il cantante e chitarrista Michele Codeglia, il cantante e bassista Fabio D’Andrea, il batterista Riccardo Codeglia, il tastierista Antonio Antognetti e il chitarrista Nicola Mioli il 16 e 27 luglio e il 2 e 10 agosto, il Trio Pop il 6 agosto, l’Ensemble Hyperion il 18 luglio). Tutto questo è stato possibile grazie a chi ha sostenuto il festival, come la Fondazione Carispezia, l’assessorato alla Cultura della Regione Liguria, i 13 Comuni della nostra provincia con le loro pro loco, Coop Liguria (e il patrocinio della Provincia della Spezia). I concerti sono tutti ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Per i concerti a pagamento al Castello di San Giorgio nel capoluogo l’11 e il 17 agosto contattare [email protected] oppure il 379 2779796 (anche sms e/o Whatsapp).

Marco Magi