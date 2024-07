Il festival internazionale del jazz. Apre il concerto di Goran Bregovic

La più importante rassegna jazz della Liguria, una più celebri a livello nazionale, nonché il più antico festival musicale italiano dedicato al genere. Da oggi a mercoledì prossimo, spazio in città alla 56ª edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia. Naturalmente, anche questa volta, in piazza Europa, la musica rimane protagonista assoluta della kermesse con la direzione artistica dello spezzino Lorenzo Cimino. A inaugurare questa edizione della manifestazione sarà il concerto di Goran Bregovic. il musicista e compositore balcanico più noto al mondo, che sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band – trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare – il cui virtuosismo ci ricorda che nei Balcani la musica è suonata in versione ‘turbo folk’. Capaci di riuscire nella missione impossibile di fondere le armonie della vocalità bulgara, le sonorità del folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno, questi strumentisti cresciuti nella tradizione gitana portano in scena un melting pot di stili e generi che spingerà il pubblico verso una dolce trance collettiva. Lo show che Goran Bregovic porterà sul palco sarà un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album più recenti, e non mancherà qualche anticipazione sul nuovo progetto che uscirà a breve. Uno spettacolo completo, pieno, forte e divertente che ancora una volta regalerà al pubblico spezzino un’esperienza live carica di energia e dinamismo: un concerto tutto da vivere e ballare. La kermesse, ormai appuntamento fisso per migliaia di appassionati di musica jazz provenienti da tutta Italia, propone anche nei prossimi giorni un programma stellare con artisti di fama internazionale pronti a emozionare con performance uniche ed indimenticabili. Tutti gli eventi del Festival internazionale del Jazz della Spezia avranno inizio alle 21.30. Biglietti disponibili in prevendita al seguente link: https://urly.it/3a0fb (quelli di stasera con prezzi a partire da 36,70 euro). Naturalmente tagliandi anche al botteghino del Teatro Civico, dalle 8.30 alle 12 e (solo oggi) dalle 16 alle 19, oltre che in piazza Europa dopo le 18.30. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando lo 0187 727521 o inviando una mail all’indirizzo [email protected].

Marco Magi