Il femminismo al giorno d’oggi Riflessione in Confindustria

"Feminism Now. La conquista dei diritti e il progresso normativo a tutela delle donne". E’ questo il titolo di un incontro in programma domani, giovedì 22 giugno, alle ore 17,30 nella sede di Confindustria, in via Ceccardi, organizzato da Ewmd La Spezia, la rete delle donne delle professioni. In pratica una riflessione sul significato del femminismo oggi. A confrontarsi saranno Annalisa Coviello, giornalista, e Angela Spiezia, avvocato, che ripercorreranno sinteticamente, la prima in chiave storica, la seconda da un punto di vista più strettamente normativo, le tappe della conquista dei diritti delle donne nel corso degli anni. Un excursus storico sulle varie leggi per arrivare alla realtà di oggi, con un accenno anche al famoso "codice rosso". Annalisa Coviello è giornalista e autrice di vari saggi. Laureata in filosofia all’Università di Pisa, ha collaborato con "La Nazione" e scritto per le testate Rizzoli fino al ‘97. Dal settembre ‘97 è giornalista professionista free lance. Ha pubblicato fra l’altro approfondimenti con Leo S. Olschki Editore, con la Edis di Bologna, la Vnu- Business Publications Italia, con Edition De Vecchi Sa, Paris. Con le Edizioni Giacché ha dato alle stampe anche "Farinata e baccalà. Ricette tradizionali spezzine senza glutine, per grandi e piccini" (2008) e "1928. Dalla Spezia al Polo Nord. A bordo della nave appoggio Città di Milano, sulla traccia di un diario inedito della spedizione Nobile" (2008).

Angela Spiezia, è iscritta all’Ordine degli avvocati di Massa Carrara ed è patrocinatore in Cassazione dal 2013. Titolare dello studio legale Spiezia in Sarzana, collabora in ambito civile e penale con lo studio legale Andrea Gatto di Milano. Mediatrice civile professionale, è esperta in diritto penale e procedura penale, diritto di famiglia e minorile, responsabilità medica civile e penale, informatica e tutela della privacy. Entrambe nell’incontro di domani condivideranno con i presenti le loro conoscenze storiche e normative sulla conquista dei diritti e il progresso normativo a tutela delle donne.