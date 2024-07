Il fascino della vagalonga nel ricordo di Pongiglione

SARZANA

Il fascino della mitica vogalonga di Venezia rivive stasera attraverso il racconto di un appassionato vogatore, Edoardo Pongiglione, protagonista della nuova serata del ciclo di conferenze organizzato dall’Anmi di Sarzana presieduto da Carlo Petacco nello spazio incontri dello stabilimento balneare di Marinella (l’appuntamento è alle 21,15). Il titolo dell’incontro di oggi è "A colpi di remo per 32 km attraverso l’affascinante magia di una laguna senza eguali". Un racconto in prima persona affidato ad un autentico esperto della materia, Edoardo Pongiglione appunto, socio Anmi che racconterà la sua esperienza sulla laguna. Il percorso della regata non competitiva è lungo oltre 30 km e fu studiato dai primi organizzatori (era il 1975) per toccare i luoghi più significativi ed iconici di Venezia, come il Bacino di San Marco ed il Canal Grande, Burano e Murano, per poi rientrare a Venezia dal Canale di Cannaregio, che immette nel Canal Grande, per terminare dinanzi alla Punta della Salute.