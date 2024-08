Il Duo Riverberi in concerto a Corniglia

La chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo di Corniglia martedì alle 21.15, ospiterà il concerto del duo Riverberi, formato dal sassofonista Pietro Tagliaferri e da Paolo Pellini, organista titolare della Cattedrale di Modena. Il concerto si colloca nell’ambito della ventiseiesima edizione del Festival organistico internazionale ‘Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria’, promosso come di consueto in modalità itinerante nell’intero territorio regionale dall’associazione culturale ‘Rapallo Musica’ con la direzione artistica di Fabio Macera e Filippo Torre. È la prima volta che questa chiesa accoglie una tappa della manifestazione e sarà quindi possibile ascoltare l’organo Achille Baldi del 1917, e restaurato proprio quest’anno dalla ditta Fratelli Marin, in un ampio repertorio comprendente composizioni di autori operanti dal Cinquecento ai giorni nostri. L’organo è collocato in cantoria sopra il portale d’ingresso, ha una consolle indipendente posta in cantoria avente due tastiere di 58 tasti e pedaliera piatta di 27 pedali. Lo strumento è a completa trasmissione pneumatico tubolare con tubi in cartone.

La registrazione è caratterizzata da placchette a bilico in ceramica colorata: giallo per il Grand’Organo, rosa per l’Organo Espressivo, verde scuro per il Pedale; 2 placchette verde chiaro comandano Ottava sopra I e Annullatore ancia. Grazie proprio al suo contributo allo sviluppo della creatività contemporanea, lo spettacolo è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto ‘Nuovi percorsi: musica organistica di oggi e di domani’. Il concerto si avvale inoltre del sostegno economico della pro loco di Corniglia e della Regione Liguria. L’ingresso è libero.

m. magi