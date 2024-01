Il Comune conta sulla Comunità energetica

Il primo passo è stato compiuto nei mesi scorsi, con la realizzazione di uno studio di fattibilità attraverso cui valutare diverse ipotesi. Il Comune della Spezia lavora da mesi alla realizzazione di una comunità energetica, ovvero l’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole medie imprese che ha l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Obiettivo di Palazzo civico è tagliare i costi per l’approvvigionamento di energia elettrica destinata agli edifici pubblici. "Un’azione che si inserisce nel disegno progettuale inaugurato nel 2017 per far diventare la città della Spezia smart e green – dice l’assessore all’ambiente, Kristopher Casati –. Un’azione che permetterà di abbattere i costi delle bollette permettendo al nostro Comune di prodursi l’energia in casa, con un importante risparmio per le casse. Non saremo soli: conteremo sull’Università di Pisa. La possibilità che una realtà come la nostra metta in campo questo modello può avere conseguenze davvero molto positive ed essere di stimolo per tutto il territorio. Bene che questo processo si concretizzi, in questa fase progettuale in attesa che si definiscano gli incentivi statali". Per Casati "questo ci darà anche la possibilità in un secondo tempo, di capire anche come attivare alcuni aspetti sociali importanti, a partire dalla povertà energetica e come garantire tramite le comunità energetiche forme di accesso fortemente agevolato all’energia, perché dobbiamo sempre avere in mente che la transizione ecologica non è neutra, non è uguale per tutti e la scommessa è aiutare ad affrontare questa nuova fase chi ha meno e rischia di non farcela".

mat.mar.