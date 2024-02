Il compendio Cai. Guida all’incanto in sole 47 pagine

Un mondo condensato in 47 pagine: il Cai della Spezia ha realizzato il libretto delle attività 2024: un compendio di quello che è possibile fare nell’anno corrente insieme al piccolo esercito di amanti della montagna che anima la sezione del levante ligure e la sottosezione della Val di Vara, oltre che della filosofia e dei risultati raggiunti. Oltre alla parte istituzionale e al discorso del presidente Alessandro Bacchioni la panoramica comprende un caleidoscopio di occasioni: focus sulla scuola di arrampicata, alpinismo e scialpinismo del Muzzerone, la scuola intersezionale di sci di fondo escursionismo ’Scaffardi’ del Levante Ligure, il gruppo Scialpinismo ’Leonardo Fico’. Non mancano le proposte per i più piccini con l’alpinismo giovanile, ma è nutritissima anche la sezione Seniores, dedicata ai camminatori più maturi. Imprescindibile attività sulla sentieristica, con un continuo lavoro di manutenzione, riparazione danni dei vandali, ripristino segnaletica fra Porto Venere e Cinque Terre, con una menzione speciale: la collaborazione con la Marina militare per il mantenimento dell’isola del Tino.

E ancora, non è mancato, seppur bagnato da una pioggia incessante, l’omaggio al presepe di Mario Andreoli a Manarola, con fiaccolata e aiuto nell’allestimento. L’impegno è continuato anche nella Val di Vara. Da segnalare la sezione tutela ambiente montano, che lavora in sintonia con l’Agenda 2030 per tutelare l’ambiente e salvaguardare la biodiversità, proponendo giornate, incontri e collaborazioni con le scuole del territorio.

Un importante lavoro nel segno dell’inclusione è svolto dalla commissione solidarietà e sentieri nata circa 15 anni fa in collaborazione con il dipartimento di salute mentale dell’Asl 5 impegnata a favore dei disabili, che ha ormai consolidato la pratica montagna terapia, con la sezione disabilità psichica e fisica. Riflessione e approfondimento con la biblioteca della montagna, con testi di soci e non, incontri e serate. Imprescindibile l’apporto del corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, essenziale per la sicurezza e la salvaguardia di chi fa sport a cielo aperto e dei turisti, ma anche degli animali in difficoltà. Da segnalare le iniziative speciali, come ’Una montagna di prevenzione’ e ’Nutrire il futuro’, promosse in collaborazione con la Lilt spezzina per promuovere salute e corretti stili di vita e l’organizzazione del terzo raduno nazionale dell’escursionismo adattato: una due giorni dedicata a disabili e sentieri. E ancora, l’avventura dei ’Nepalesi di Ria’ dalle Grazie al campo base dell’Everest e una lunghissima carrellata di iniziative per tutto l’anno, con tanto di vademecum.

Chiara Tenca