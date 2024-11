Il Circolo Fantoni come la fenice. Nell’ex galleria della Adamello. Grassi rilancia la sua creatura

Quando il 31 gennaio i locali di corso Cavour sono stato definitivamente sgomberati e il Circolo Fantoni ha cessato la sua attività, in tantissimi hanno continuato a invitare, quotidianamente, Alberto Grassi a non interrompere un percorso di successo iniziato nel 1967 e proseguito, con lui alla presidenza, dal 2009. Alle 18 di venerdì 6 dicembre il Circolo culturale Fantoni Lunigiana riapre, dopo quasi un anno di pausa. Non nella recente sede di corso Cavour 371 (in piazza Brin), ma in Galleria Adamello 31. "Quando abbiamo chiuso, la mia intenzione era di troncare definitivamente, ma poi, nonostante la delusione, mi ritrovavo a rispondere alle continue chiamate di soci e amici, e allora – sorride Grassi – se comunque perdevo tempo così, tanto valeva ripartire. Tra l’altro ho avuto fin da subito l’offerta da parte di diverse associazioni, che mi hanno concesso la loro disponibilità a condividere i locali, poi è capitata l’occasione di questo spazio, una storica galleria d’arte, chiuso da quindici anni, e ho compiuto il passo".

Centocinquanta metri quadrati, tra piano terra e soppalco, con vetrine anche su via Redipuglia. Dopo i 23 anni nel quartiere Umbertino, si va dall’altra parte della città (grazie anche al lavoro di recupero della ditta di Stefano Santoni), sebbene di sedi, ne siano state cambiate molte da quando è stata aperta quella spezzina, nel 1985: in via Prione, poi via Bixio, via Torino, via Castelfidardo e infine in piazza Brin. "All’interno abbiamo creato un’area per le esposizioni, una riservata alla lettura, un’altra per conferenze, presentazioni di libri e piccoli concerti". Il Circolo Fantoni sarà aperto, al di là degli eventi, dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 20, e per avere ulteriori informazioni su programmazione, orari e attività, è possibile contattare il 340 5839502 o inviare una mail a [email protected].

Intanto il vernissage della prossima settimana, con un buffet offerto, durante il quale verrà inaugurata anche la mostra antologica della pittrice Gloria Giuliano, poi alle 19.30 spazio al concerto del violinista Claudio Galazzo, e infine, dalle 21 alle 22, lo show della nota drag queen Regina Miami. C’è già tanto altro da sviluppare e nel carnet. "Il 18 dicembre il concerto del campione mondiale di fisarmonica Gianluca Campi, a fine mese una gita alla Scala di Milano per ‘La forza del destino’, l’ultimo dell’anno uno spettacolo di improvvisazione con Mauro Monni, il Concerto delle Befane, tra musica e poesia, il 6 gennaio, e un viaggio a Roma per la mostra di Botero l’11 gennaio. Di idee ne abbiamo molte, però attendiamo pure quelle dei soci e dei numerosi che ci verranno a trovare nei diversi appuntamenti".

Quando si è interrotta temporaneamente la vita del Fantoni, gli associati erano oltre 300 e Grassi si aspetta, con affetto, di aumentare quella cifra di simpatizzanti. Si sta procedendo con le ultime rifiniture, ma sarà un ambiente moderno, contemporaneo, con divagazioni nel passato. "Il curatore delle mostre sarà sempre Andrea Bardi, ospite anche il 6 dicembre. Si rivolgerà ad artisti locali e di fuori regione. In generale – conclude Grassi – ho condiviso l’impegno con Gabriella Tartarini e Barbara Sussi, preziose nella collaborazione, mentre continueremo a proporre progetti per i giovani, nel solco di come abbiamo sempre agito. Con energia e amore da dedicare alla cultura".