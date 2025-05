Il cinema cinese al Nuovo

Parte dalla Spezia e in particolare dal cinema Il Nuovo, la IX edizione della Mostra Cinematografica Cinese in Italia. "Un appuntamento teso non solo ad avvicinare sempre più culture e persone attraverso l’arte del cinema – spiegano i gestori della sala –, ma anche quale sostegno a Il Nuovo, affinché tutti i cittadini possano continuare a usufruire di una regolare programmazione cinematografica di alta qualità italiana e internazionale".

Appuntamento domani, a partire dalle 17.30. Il Festival itinerante è organizzato dalla Guang Hua Cultures et Media, il più importante gruppo editoriale di informazione transnazionale in lingua cinese, presente in Europa, che oltre a curare la pubblicazione di quotidiani, settimanali e mensili, investe ingenti risorse umane ed economiche nelle nuove tecnologie che riguardano l’informazione a 360 gradi. Massiva, la presenza sui social del gruppo: WeChat, conta 130 milioni di abbonati, ai quali vengono fornite quotidianamente notizie da tutto il mondo; Weibo 940 milioni di lettori, mentre Douyin ha al suo attivo 1 miliardo e 12 milioni di follower. Ospiti e pubblico avranno la possibilità di assistere alla proiezione del corto in rassegna: ‘I grandi viaggi di Zheng’, un film che racconta attraverso immagini mozzafiato, la storia durante la dinastia Ming, di sette grandi spedizioni, con l’unico scopo di stabilire nuove rotte commerciali, e relazioni con altri Paesi. Il protagonista, Zheng He, non fu solo un esploratore che dominò il mare e scoprire nuove terre, ma anche un inviato di pace e prosperità.

Prima di entrare nel vivo della rassegna, domani verranno consegnati alcuni riconoscimenti a personaggi che con la propria attività artistica, culturale e imprenditoriale hanno varcato i confini nazionali, ottenendo importanti riconoscimenti. Il Nuovo, per l’occasione, offre invece a tutti i partecipanti al Festival il biglietto omaggio per il film ‘Generazione Romantica’ (titolo originale ‘Caught By the Tides’) del regista Jia Zhangke con Zhao Tao, Zhubin Li, You Zhou, Xu Changchu, Maotao Hu., che verrà proiettato alle 20,30. La nota rassegna, patrocinata dall’ufficio culturale dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, si sposterà poi lungo tutta la penisola, per concludersi a Roma nel mese di dicembre.

Marco Magi