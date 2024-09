Il centrodestra affila le armi. Spunta il civico Frascatore. Medusei ’agita’ i meloniani

Tra poche certezze e molti dubbi. Il centrodestra non trova la quadra sul candidato presidente, mentre la corsa a un posto in lista rischia di creare – tra conferme e novità – più di qualche scontento. A lanciare il carico da novant a è il viceministro e segretario regionale della Lega, Edoardo Rixi, che nel ribadire il proprio no alla candidatura sottolinea che "non credo che il candidato del centrodestra alla presidenza possa venir fuori dalla giunta uscente, credo che debba essere un candidato che nasce dalla condivisione del territorio". Tra i primi nomi circolati in queste settimane ci sono infatti quelli dell’attuale deputata Ilaria Cavo, totiana di ferro e fino all’ottobre 2022 assessore regionale, e gli assessori uscenti Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. In attesa che venga individuato il candidato, nello spezzino è corsa al posto nelle liste. In Fratelli d’Italia il possibile arrivo (con annessa candidatura, sponsorizzata dagli ambienti romani) di Gianmarco Medusei ha creato mal di pancia in seno al partito, che difficilmente potrà esprimere più di un consigliere spezzino nel prossimo consiglio regionale. Paoletti, Rampi e Costantini erano dati per certi, ma uno potre essere destinato a rimanere fuori, mentre per ciò che riguarda la componente femminile si guarda ai due assessori rosa del Comune della Spezia, Maria Grazia Frijia e Daniela Carli. Secondo indiscrezioni, non sarebbe escluso neppure un avvicinamento dell’ex leghista a Forza Italia, ipotesi peraltro molto remota.

Proprio i forzisti in questi giorni andranno a completare la squadra che vedrà quasi sicuramente della partita Giorgio Cozzani e Dina Nobili. La Lega, assorbito il divorzio con Medusei, potrebbe candidare la senatrice Stefania Pucciarelli e Lorenzo Brogi e dare fiducia a Laura Toracca, Costantino Eretta e Giulia Giorgi. Qualora quest’ultima dovesse fare un passo indietro, è pronto Jacopo Ruggia. Alla finestra Patrizia Saccone. Non mancano i rumors anche sui civici. Certa la candidatura di Giacomo Giampedrone e Manuela Gagliardi, così come di Daniela Menini e di un uomo in quota ’Noi moderati’, il nome nuovo è invece quello dell’assessore spezzino Marco Frascatore. Qualora Giampedrone decidesse di candidarsi su Genova, lascerebbe il posto a un altro assessore spezzino, ovvero Kristopher Casati.

Matteo Marcello