Il Casano si prepara alla lunga stagione. Al via le categorie juniores e esordienti

L’unione di forze tra le società ciclistiche Casano e Stabbia consentirà di partecipare alla stagione agonistica nelle categorie juniores e esordienti. Il connubio è stato ufficializzato nel corso della presentazione organizzata all’impianto Terre di Luni. La squadra degli esordienti, provenienti dal vivaio del Pedale Sarzanese legato al Casano, è composta da Lorenzo Cafà, Gioele Chichero, Michele Fantelli, Giovanni Ferrari, Daniele Nasti, Giovanni Gianardi, Nicolò Riccobaldi, Devid Signanini, Carlo Bretschveider diretti da Leonardo Pucciarelli, Gian Luca Lazzini, Salvatore Commone, il collaboratore Federico Cozzani e il preparatore Daniele Della Tommasina.

La squadra Casano Stabbia che parteciperà all’attività juniores è composta da elementi di spessore tra i quali il campione toscano in carica Riccardo Del Cucina unico elemento al secondo anno e quindi guida per i compagni Lorenzo Anichini, Lorenzo Guidi, Pietro Menici, Massimo Mezzasalma, Alessandro Fiore, Guido Paladini, Giuseppe Bruno, Antonino Lucia che svolgeranno attività nazionale e internazionale seguiti dai direttori sportivi Giuseppe Di Fresco, Alessandro Mansueto, Michele Corradini, Etelbo Arzilli, Giuseppe Toni che svolgerà anche il ruolo di preparatore atletico.

Il direttore generale è Michele Vittori che sarà affiancato da Aldo Cappelli, Giulio Fruzzetti, Alessandro Colò, Vincenzo Saffiotti (osteopata), Mateto Michelotti (nutrizionista), Carlo Giammattei (medico sociale), Christian Castagna team manager. Alla presentazione delle squadre erano presenti, accolti da Christian Castagna e Luciano Benvenuti, il consigliere regionale Fci Marco Casini, il revisore dei conti Simone Mannelli mentre Cordiano Dagnoni presidente nazionale Fci ha inviato un videomessaggio di saluti. Presenti il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri, gli assessori Massimo Marcesini, Federico Sebastiani e Patrizia De Masi.

Nell’apertura agonistica nella gara nazionale G.P. Giuliano Baronti a Lamporecchio con il 7° posto di Riccardo Del Cucina su 200 partenti, che negli ultimi 15 chilometri ha recuperato ben 1’40” e alcune posizioni sulla fuga di 12 corridori. L’atleta del Casano-Stabbia ha confermato il suo stato di forma nelle due gare successive ottenendo due secondi posti a Calenzano di Prato e nella Coppa Città di Genova, in entrambe le gare ha lottato come un leone contro due squadre di qualità come la Vangi e la Giorgi.

La sorpresa più bella è arrivata dalla Sicilia dove Antonino Lucia e Giuseppe Bruno due ragazzi al primo anno di attività nella categoria juniores hanno ottenuto rispettivamente il 2° e 3° posto in una gara di osservazione regionale con un percorso già al limite dei 100 chilometri. A questi risultati si aggiungono un prestigioso 7° posto di Pietro Menici, anch’egli proveniente dalla categoria allievi, a soli 7” dal podio nella cronometro svoltasi a Lido di Camaiore sullo stesso percorso di quella dei professionisti alla Tirreno Adriatico dove alla presenza del CT della Nazionale Dino Salvoldi si sono sfidati i migliori specialisti italiani.

L’obiettivo sono il GP Liberazione a Roma e del Turano di Massa due classiche del ciclismo juniores che si svolgeranno a metà aprile, mentre domenica 23 marzo gli esordienti correranno la classica Coppa Cei a Lucca.