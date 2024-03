Il Cai e la fotografia naturalistica

Non solo trekking, fra le attività della sezione spezzina del Cai: stasera alle 21, nella sede di via Napoli 156, si terrà la doppia presentazione della lezione di fotografia naturalistica e della prima edizione del concorso fotografico "La montagna nell’era del cambiamento climatico". L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il gruppo "Obiettivo Spezia", vuole documentare gli effetti di questa tendenza ormai sotto gli occhi di tutti ed è rivolta a due categorie: gli studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado e gli adulti. Gli scatti dovranno essere ambientati nel territorio della Lunigiana storica, della Val di Vara, delle Cinque Terre e delle Alpi Apuane, mettendo in evidenza situazioni create tanto dalla natura quanto dall’azione dell’uomo. Le opere, che dovranno esser inviate via posta elettronica all’indirizzo [email protected] entro il 20 maggio, saranno premiate durante la cerimonia in programma il 5 giugno nella sede della Fondazione Carispezia. Il regolamento è consultabile sul sito www.cailaspezia.it.