Il bene dell’acqua alle Waterpiadi. Divertimento e sociale alle Terrazze

Grande successo alle Terrazze dell’iniziativa “Waterpiadi“ dedicata all’acqua e alla solidarietà. Il progetto Waterpiadi gode del patrocinio del Comune della Spezia e del sostegno di diverse realtà di rilievo del territorio. A supporto dell’iniziativa, è stata coinvolta anche la nota content creator Martina Grado. Sono tante le attività che compongono il percorso Waterpiadi. Si potrà svolgere un’esperienza a tappe, composta da esperimenti, giochi interattivi e sfide a tema acqua, oltre ad attività immersive. Tra i punti di forza del progetto, anche un’originale mostra artistica curata in collaborazione con l’artista Loredana Re David. L’esposizione mette a confronto riproduzioni di opere famose reinterpretate in un mondo ipotetico senza acqua, sottolineando con forza l’impatto della sua mancanza e stimolando una riflessione sulla necessità di preservare questa risorsa. A chiudere il progetto sarà la Waterun, una camminata benefica aperta a tutti, che si terrà domenica 3 novembre.

La camminata di circa 2 chilometri partirà e si concluderà presso Le Terrazze, ripercorrendo simbolicamente la distanza che quotidianamente molte donne africane affrontano per raggiungere una fonte di acqua potabile. Il ritrovo è fissato tra le ore 9 e le 9.30, il percorso arriverà fino alla Passeggiata Morin e prevede iniziative organizzate in collaborazione con l’associazione La Nave di Carta. L’iscrizione alla Waterun si può effettuare allo stand delle Waterpiadi oppure via mail a [email protected]. I proventi delle iscrizioni saranno devolute interamente ai frati di Gaggiola per sostenere la loro missione per rendere l’acqua un bene più accessibile per tutti. Il progetto Waterpiadi gode del patrocinio del Comune della Spezia e del sostegno di diverse realtà di rilievo del territorio. "Waterpiadi e Waterun – spiega Giuseppe Muni direttore del centro commerciale Le Terrazze – sono per noi l’occasione per sensibilizzare sull’importanza dell’acqua e promuovere il buon uso contro lo spreco. Come parte integrante della comunità spezzina, ci impegniamo nell’adottare pratiche basate sul risparmio dell’acqua e vogliamo trasmettere ai nostri visitatori l’impegno per un uso responsabile delle risorse, attraverso attività ludiche ed immersive". "Abbiamo aderito convintamente a questa importante iniziativa del centro commerciale Le Terrazze – dichiara il direttore della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis – i nostri volontari sono da sempre impegnati nella sensibilizzazione della cittadinanza sul rispetto dell’ambiente e delle sue risorse, si tratta infatti di uno degli obiettivi che rientrano nella strategia della Croce Rossa Italiana. Per questo invitiamo i cittadini a partecipare alle Waterpiadi e a evitare ogni spreco di un bene prezioso per tutta la comunità come l’acqua". A organizzare le attività di educazione ambientale saranno i volontari della Nave di Carta, associazione di vela solidale e di promozione della cultura del mare.