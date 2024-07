Tutto esaurito in campo, ma si annuncia il sold out anche fra il pubblico, che da quest’anno potrà ammirare le gesta di cestisti di alto livello dalla nuova tribuna. Il conto alla rovescia per il Summer Hoop, che si terrà a Lerici dal 26 al 28 luglio, è iniziato: gli amanti della palla a spicchi sono pronti per l’appuntamento con il basket a cielo aperto nella rotonda Vassallo, giunto alla terza edizione. Merito di un gruppo di amici – e, ovviamente, cestisti – che dopo aver giocato insieme o uno contro l’altro ha creduto in questo sogno, fino a farlo diventare una manifestazione di grande richiamo: Alberto Benites, Gabriele Scarpa, Simone Pipolo, Alessandro Madiotto, Lorenzo Steffanini e Francesco Rege Cambrin, che si sono costituiti in un collettivo, i "Rege 6th Man".

"Il torneo sta crescendo nei numeri ed anche nelle professionalità – ha commentato Massimo Carnasciali, consigliere delegato allo sport del Comune di Lerici - : quest’anno, oltre al campo regolamentare, avremo anche una tribuna da 150 posti, vista la grande affluenza della scorsa edizione e, a corollario del torneo, street food, deejay ed intrattenimento con un rapper e il corpo di ballo di ProDanza". Tre pomeriggi di sport dalle 16 a mezzanotte, con giocatori italiani e internazionali – attesissima la formazione greca - con trascorsi in serie B e A, che daranno spettacolo per gioia del pubblico, sedici squadre suddivise in quattro gironi, domenica le fasi finali.

"Si annuncia un bello spettacolo – raccontano gli organizzatori –: il livello sarà alto, ci sarà di nuovo il campo regolamentare con i canestri professionali, la nuova tribuna, lo street food sabato e domenica, gli stand e la rinnovata collaborazione con il Birrificio del Golfo, lo studio di fisioterapia Fls e Radio Omega. E soprattutto, ci sarà il basket. Siamo molto entusiasti della fiducia rinnovata del Comune di Lerici, senza cui non saremmo in grado di farlo e che aggiunge qualcosa, in primis tribuna e street food, che alzano la qualità di quello che c’è, in modo da attirare gli appassionati di basket e i curiosi, coinvolgendo la comunità, che è uno dei nostri obiettivi. Siamo oltre ogni aspettativa anche per le iscrizioni, con un boom anche di formazioni da fuori, i cui giocatori alloggeranno in un hotel convenzionato; purtroppo abbiamo dovuto escludere alcuni iscritti. Stiamo attenti anche ai dettagli, comprese le divise, che alzano la qualità e la fruibilità del torneo e dell’evento".

Chiara Tenca