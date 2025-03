I volontari del sangue. Avis, nuovo presidente: "Promuovere la donazione"

Cambio della guardia alla guida della sezione spezzina dell’Associazione italiana volontari del sangue (Avis). Dopo l’assemblea dello scorso 28 febbraio, l’altra sera si è insediato il nuovo consiglio direttivo dell’Avis comunale, segnando un momento significativo per l’associazione. L’avvocato Giacomo Grande, presidente uscente, ha ottenuto il massimo delle preferenze nelle recenti elezioni, a testimonianza della stima e dell’apprezzamento dei donatori per il suo operato. Durante il suo mandato, Grande ha condotto l’associazione con impegno e senso di responsabilità, facendo della conformità alle normative e ai principi etici il cardine della sua gestione. In un messaggio rivolto a volontari e donatori, ha espresso profonda gratitudine: "Ringrazio di cuore tutti i volontari e i donatori per il loro instancabile impegno e per aver condiviso con me questo percorso. Insieme abbiamo lavorato con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente e rispettoso delle normative, al fine di promuovere la cultura della donazione nella nostra comunità". Raggiunto il limite dei mandati consecutivi, Grande cede il testimone della guida dell’associazione a Mario Fiscale, designato all’unanimità dal nuovo consiglio direttivo nella sua riunione di insediamento.

"È per me un onore assumere la presidenza dell’Avis Comunale La Spezia. Intendo proseguire nel solco tracciato da Giacomo Grande, promuovendo la donazione del sangue e rafforzando il legame con la nostra comunità. La collaborazione e l’entusiasmo di tutti saranno fondamentali per raggiungere nuovi traguardi". Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Avis spezzina per il triennio 2025-2028 è così composto: Presidente Mario Fiscale, vice presidente Vicario Giacomo Grande, vice presidente Davide Donaggio, tesoriere Andrea Morelli, segretario Rossella Gioan e consiglieri Emilio Ardovino, Riccardo Benedetti, Domenico Delle Fave, Nello Fioravanti, Alessandro Lista, Giuliana Matteucci, Giuseppe Miranda, Francesco Napolitano, Mario Semeraro e Attilio Zenconi. Organo di controllo Alessio Italia. L’Avis Spezia rinnova il suo impegno nel sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue, confidando nel continuo supporto dei volontari e dei donatori per affrontare le sfide future. Il neo presidente in tal senso esorta tutti i donatori (così chi non hanno ancora avuto l’opportunità di avvicinarsi alla donazione) a recarsi alla sede associativa (in via Caselli 19 al Favaro) per contribuire con un gesto di solidarietà o per ricevere informazioni dettagliate sul processo di donazione. La sede Avis accoglie i donatori il martedì, mercoledì e venerdì dalle 7:30 alle 10:30, la prima domenica del mese dalle 8 alle 11. Per prenotare una donazione o ricevere informazioni, è possibile contattare la segreteria al numero 0187511089 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 17:30. "Siamo qui per rispondere a ogni vostra domanda e accompagnarvi in questo gesto di solidarietà" dicono dalla sede Avis.