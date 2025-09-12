I Viboras di nuovo allo Shake per un doppio live all’insegna del rock

Le donne del rock non sono mai abbastanza. Ma, da Courtney Love e l’ex sodale Melissa Auf der Maur, da Suzi Gardner e Donita Sparks passando per Kim Gordon e Patti Smith, quando salgono su un palco, graffiano come nessuno. Lo sanno bene i Viboras, storica band milanese guidata da Irene, che con il suo cognome ha battezzato il gruppo e con la sua verve e la sua creatività lo conduce nella scena off di tutta Italia. Anche La Spezia si prepara ad ospitare la formazione e la sua leader, che in città e in questo locale ha trovato una seconda casa: venerdì sera saranno allo Shake Club di via Valdilocchi per un live all’insegna delle sonorità punk-rock che si annuncia infuocato. "Dopo un silenzio fin troppo lungo sono felicissima di riprendere voce sul palco dello Shake, senza freni nella mia città di adozione!" esordisce entusiasta Irene Viboras, che dà appuntamento al doppio live al via dalle 21.45. Nati nel 2003 e con un debutto discografico firmato Ammonia Records (’Wrong’, 2005), i Viboras hanno all’attivo sei album in studio, un Ep e una lunga esperienza live maturata sui palchi nazionali ed europei, dove si sono esibiti in festival di spicco della scena punk-rock.

Nelle loro canzoni e nelle loro esibizioni si mescolano potenza, melodia e la potente vocalità di Irene, per cui sono calzanti i paragoni con icone quali L7 e Muffs, marchio di fabbrica di uno stile riconoscibile al primo ascolto, per questo sodalizio che è fra i più longevi e apprezzati del panorama punk rock nazionale. "Quello allo Shake Club sarà un concerto ad alto voltaggio, un’occasione imperdibile per chi vuole respirare l’adrenalina del punk vero, senza filtri" spiegano dall’Arci di Fossamastra. Ad aprire la serata saranno i Melaskula, band pop punk originaria di Massa.

Chiara Tenca