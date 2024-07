I tifosi "Campagna acquisti al risparmio"

Macia e Melissano, pur a fronte di difficoltà non indifferenti, hanno posto l’acceleratore al mercato aquilotto con le uscite già concretizzate di Strelec, Holm, Dragowski, Cipot, quella in fase di realizzazione di Nikolaou (Anche Antonucci potrebbe partire, direzione Cesena)e con gli innesti ormai definiti di Soleri e Aurelio ai quali aggiungere quelli probabili di Vasquez (oltre al riscatto di Nagy) e, a seguire, di Pittarello. I tifosi aquilotti stanno seguendo con grande partecipazione gli eventi di mercato e sperano che il prossimo campionato possa essere giocato, e vissuto, con meno ansia e sofferenza. Puntando addirittura, perché no, all’obbiettivo ambizioso dei play off per tornare a sognare uno Spezia da serie A.

All’insegna del realismo il commento di Giordano Bartoli: "Siamo consapevoli che non sarà una campagna acquisti faraonica e non verrà costruita una corazzata ma una squadra di giocatori di categoria con la voglia di affermarsi. Sia Soleri che Pittarello per ora non hanno dimostrato di essere goleador ma possono fare bene. Il nostro miglior acquisto è, sicuramente, mister D’Angelo. Contentissimo per la conferma di Nagy, giusto cedere giocatori con ingaggi troppo alti, anche se mi dispiace per Verde. Mi auguro non si ripeta più un campionato tribolato come quello scorso".

Sintetico Maurizio Rossi: "Spero che D’Angelo possa avere in ritiro la rosa già al completo. Non importa se saranno giocatori poco conosciuti, ciò che conta è che siano validi per la categoria". Lorenzo Guastini auspica un salto di qualità: "In porta è partito Zoet, a cui ci eravamo affezionati, capace di grandi prestazioni anche se non costante nel rendimento. Leggo da La Nazione che arriverà Vasquez, profilo sicuramente interessante che ad Ascoli ha fatto bene. Partirà Nikolaou per Soleri e Aurelio, sarà Wisnieswki a prendere il posto dell’ormai ex capitano, in coppia con Hristov. Servirà sicuramente un altro rinforzo, contando gli infortuni delle scorse stagioni. Soleri è un ottimo profilo ma servirà una punta che possa garantire un certo numero di gol, non bisogna in tal senso ripetere l’errore dello scorso anno. Un ipotetico attacco formato da Di Serio, Pittarello e Soleri sarebbe l’ennesima scommessa, magari azzeccata, ma non rifletterebbe le ambizioni dichiarate dalla proprietà e della piazza. Ci aspettiamo di più anche se, come sappiamo bene, spendere soldi spesso non vuol dire garanzia di rendimento".

Ottimista Biagio Maggiani: "La direzione è quella giusta, anche se il budget per operare sul mercato è molto risicato per non dire inconsistente. Spero che la prossima sia un’annata meno sofferta e tribolata rispetto al passato. E non è poco". Pragmatico Luca Gandolfi: "È una campagna acquisti al risparmio che i dirigenti stanno conducendo bene. Soleri e Pittarello non mi entusiasmano, ma se D’Angelo ha avvallato le scelte sono convinto riuscirà a tirare fuori il meglio dai due giocatori. Bene Aurelio e Vasquez. Giusto cedere giocatori che hanno finito un ciclo come Verde, Nikolaou, Reca. Di sicuro non voglio più vivere un campionato così sofferto come quello della scorsa stagione, mi auguro che lo Spezia possa conseguire i play-off",