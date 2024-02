I ragazzi e lo sport: cosa ne pensano, cosa ne sanno

Per capire cosa i nostri coetanei pensino dello sport abbiamo sottoposto i nostri compagni di I e II media a un breve sondaggio: su 68 ragazzi l’82% pratica sport. Il 72% si allena tre o più volte a settimana e il 56% dichiara di riuscire a conciliare allenamenti e studio, anche se con un po’ di fatica. La mancanza di tempo è la causa principale di chi non fa sport e il più gettonato è il calcio, giocato dal 32% degli intervistati. I nostri compagni sono consci dei benefici fisici della pratica sportiva e emergono altri aspetti interessanti: la maggioranza dei ragazzi ritiene che lo sport migliori la concentrazione, l’organizzazione, la resilienza, la determinazione e la capacità di gestire le situazioni ansiogene, anche se in questo caso la percentuale di chi pensa che lo sport aiuti poco tocca punte del 20%. Inoltre il 75% degli intervistati pensa che praticare sport migliori lo stile di vita, anche grazie a una maggiore consapevolezza del proprio fisico e dell’alimentazione più corretta. L’86% dei ragazzi ha cambiato disciplina almeno una volta nella vita, spesso per scarso interesse (63%) e il 9% per troppi impegni. Oggi però il 90% dei ragazzi si è detto molto soddisfatto della propria scelta e il rapporto con compagni e allenatore è buono. Tra le attività che in molti hanno praticato in passato c’è il nuoto, segno che si tratta di un’abilità che le famiglie ritengono importante in un territorio di mare come il nostro, ma che poi viene accantonato come pratica sportiva a favore di altre.