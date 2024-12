I rafters brugnatesi fanno incetta di titoli

La palestra fluviale del Vara continua a formare campioni. Ne sono prova i recenti campionati italiani di Rafting che si sono tenuti a Bagni di Lucca lo scorso week end, e che hanno visto primeggiare gli equipaggi brugnatesi del Centro Sport Avventura nelle categorie R4 (quattro atleti a bordo) e Packaraft R1 (un atleta a bordo). Sul fiume Lima a Cevoli si sono sfidati oltre 90 atleti provenienti da tutta Italia. Gli equipaggi brugnatesi – presenti con ben otto team e nove atleti singoli – hanno portato a casa cinque ori, sei argenti, sei bronzi. Incoronati Campioni italiani assoluti di Packaraft nelle discipline Slalom e Rx Marco Silva, Rania Hammoude; vicecampioni Laura Santucci, Vittoria Bregante, Edoardo Lorenzini e Alessio Devoto. Nel Rafting le categorie Senior femminile, Under23 maschile, Master e Senior Mix, più volte a podio, hanno portato importanti punti per la classifica di Coppa Italia che già da qualche anno vede i brugnatesi fra i primi posti: la società punta anche quest’anno a entrare tra le prime tre società italiane in Coppa Italia. Soddisfazione del presidente della società, Walter Filattiera, per l’ottimo lavoro svolto da parte di tutto il team "che oltre a dare frutti per quanto riguarda la parte agonistica, pone il Centrosportavventura in una forte azione di caratterizzazione del territorio. Sono sempre di più le persone che trovano nelle attività fluviali la motivazione per visitare e soggiornare in Val di Vara. Quest’anno il Raduno nazionale di kayak ha visto una massiccia partecipazione di canoisti con famiglie: nei tre giorni oltre mille presenze. Traguardi importanti frutto di passione, lungimiranza e professionalità".