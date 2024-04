I Pianeta Zero stasera allo Smood

Dopo il trionfo ottenuto al loro debutto sul palco dello Smood - Sign music Desk di Ceparana a gennaio, tornano stasera, alle 22 (dalle 20.30 la cena), i Pianeta Zero. Si tratta di una delle tribute band più acclamate di Renato Zero, una bella realtà che in questi ultimi anni sta girando l’Italia in lungo ed in largo con grande continuità, per soddisfare le innumerevoli richieste provenienti da Nord a Sud. La band proveniente dalla Toscana, più precisamente dal pistoiese, vede a capo, nelle vesti di Renato Zero, quel Federico Cammarata che lo interpreta alla perfezione e che, attraverso la sua maestria, coinvolge ogni volta il pubblico. Completano la lineup l’insostituibile Chicco Angeloni – ormai da anni pedina fissa e fondamentale della formazione – Alex Bimbi alle tastiere, Valerio Dentone al basso ed Emiliano Mammini alle chitarre, che suoneranno in un crescendo di emozioni, attingendo dalla sterminata discografia di uno dei più grandi interpreti della musica contemporanea italiana. Info: 328 7671213.