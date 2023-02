I pericoli della rete

Con l’arrivo delle nuove tecnologie anche i rapporti umani sono cambiati è si è formato un altro mondo, quello che vive sulla rete. I social media hanno una grossa responsabilità, perché permettono di condividere contenuti e socializzare con persone di qualsiasi posto. Questi aspetti sono positivi, ma possono nascondere dei pericoli. Il primo da segnalare è la dipendenza da social, sia per chi produce contenuti che per chi li guarda. Molti infatti trascorrono molto tempo a guardare video o commenti, al punto di non poterne fare a meno. Oppure si sentono in dovere di raccontare ogni aspetto e momento della loro vita esponendosi al pubblico. Lo scambio di immagini per esempio fornisce dati personali a sconosciuti che possono anche non essere vere. Dietro una foto di profilo potrebbe esserci una persona diversa. G. racconta: "...nel mio caso due volte è successo che degli uomini su Snapchat mi hanno messaggiato (uno ha pure ammesso di avere 36 anni) chiedendomi dove abito, la mia età, foto e altre informazioni private. Uno di loro ha mandato sue foto in cui si mostrava, ma era chiaramente photoshoppato. Quando gli ho detto che sono minorenne, non ci credeva e l’ho dovuto bloccare" . In questo caso il rischio è l’adescamento.Un adulto magari nascosto dietro falsa identità avvicina un minore online, inizia con frasi gentili a chiedere informazioni semplici e generiche per poi arrivare a domandare foto e dati privati e proporre incontri più intimi sia online che in presenza.

Ci sono inoltre persone che si servono di giochi ‘pubblici’ per avvicinare i bambini e interagire con loro a scopi non leciti. La manipolazione online attraverso i social può avvenire anche con truffe, pubblicità ingannevoli o avvisi falsi di vincite che inducono a condividere i propri dati personali. Un aspetto fondamentale da tener presente è la viralità dei contenuti che attraverso i social arrivano a moltissime persone. E’ interesse della tecnologia legata ai social tenere le persone in rete e una delle strategie è la variazione delle ricompense, così che le persone sono invogliate a partecipare a queste sfide. Stiamo parlando delle challenge, un fenomeno che si sta diffondendo sempre più e che prevede delle prove per verificare la propria bravura. I giovani sono sempre più coinvolti dai social perché offrono contenuti attraenti per loro, che spesso si fanno coinvolgere per moda senza rendersi conto fino in fondo dei meccanismi che ci sono dietro. I social sono pericolosi se usati in modo irresponsabile.