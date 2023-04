I ’Percorsi nel Blu’ con Capellini e Isa 2

Si è conclusa con un congresso studentesco la prima fase del percorso formativo per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) curato dal progetto “Percorsi nel Blu” dell’Istituto Isa2 e condotto da 50 studenti dell’Istituto Capellini Sauro. La partnership tra i due istituti scolastici nasce dall progetto congiunto “Generazione Blu”, programma formativo curato dal Capellini-Sauro, Isa2, Einaudi-Chiodo, Isa12 e vincitore di un bando per il finanziamento ricevuto dal Ministero della Transizione Ecologica. I giovani relatori, supportati dal dirigente scolastico dell’IIS Capellini-Sauro, Antonio Fini, Erika Mioni, docente ISA2 e biologa responsabile del progetto PCTO “Percorsi nel Blu”, e i docenti-tutor del Pcto, hanno presentato i risultati delle indagini scientifiche nelle marine del golfo (Assonautica, Muggiano, Fezzano) e spiagge (Venere Azzurra, Marinella e Portovenere). Con microscopi da campo e smartphone, gli studenti sono entrati in un piano di ricerca finalizzato allo studio della distribuzione delle specie indigene ed aliene del Golfo.