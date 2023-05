I ’Monologhi d’autore’ in omaggio a Nicolaj

In scena stasera alle 21, al Teatro Don Bosco di via Roma, lo spettacolo ‘Monologhi d’autore, omaggio ad Aldo Nicolaj’, per la regia di Paola Settimini, con in scena Marina Bassan, Massimo Giorda, Sabrina Menini, Silvano Pelagotti, Antonella Rebisso e Francesco Testi. Drammaturgo particolarmente versatile e fecondo, Aldo Nicolaj è uno degli autori più prolifici, tradotto e rappresentato in ogni parte del mondo. Attraverso le sue opere, criticamente ironiche, poetiche, commoventi, crudelmente veritiere ma mai banali, Nicolaj affronta spesso temi scomodi, dando voce a tante persone dimenticate con graffiante sarcasmo