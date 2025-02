I lavori entrano nel vivo. Camion e ruspe all’opera. Al Felettino prende vita il cantiere dell’ospedale

Quel via vai di camion, che entrano ed escono senza soluzione di continuità dal cantiere, è il primo vero segnale di vitalità del cantiere. Entrano nel vivo le lavorazioni per la realizzione del nuovo ospedale al Felettino. Concluse le opere propedeutiche alla sitemazione e messa in sicurezza delle aree di cantiere, la Guerrato – vincitrice dell’appalto integrato per la costruzione della struttura – ha cominciato le prime vere lavorazioni, quelle di sbancamento delle aree laddove saranno poggiate, nei prossimi mesi, le fondamento del grande edificio. I ritmi sono serrati già dai primi giorni: secondo quanto raccolto da La Nazione, vengono portati a termine almeno quarantacinque viaggi da parte dei camion, con la terra prelevata dal cantiere che viene trasportata verso siti autorizzati per lo smaltimento dei materiali da scavo. Un transito, quello dei camion da e per il cantiere, che non è passato inosservato ai residenti della zona, ma che finora si è sviluppato senza provocare disagi in un’area giò densamente trafficata per via della presenza della Variante Aurelia.

Il neo commissario del Felettino, Fabrizio Cardone, impegnato nella supervisione del cantiere spezzino, starebbe seguendo da vicino anche questo aspetto del cantiere: l’obiettivo è di limitare i possibili disagi legati al passaggio dei camion. La consegna dei lavori è stata effettuata nell’ultima decade dello scorso mese di dicembre: da allora, è scattato il count-down lungo 850 giorni, ovveri quelli che dovrebbero separare – il condizionale è d’obbligo alla luce delle tante vicissutini che ha attraversato la realizzazione di quest’opera – gli spezzini dal nuovo ospedale. I lavori da contratto dovrebbero durare, salvo imprevisti, fino all’aprile del 2027, con l’ospedale operativo entro il 2028. Un tema, quello del cronoprogramma per la realizzazione del nuovo ospedale della città, che nei giorni scorsi è stato oggetto anche dell’ennesimo scontro, con botta e risposta al vetriolo, tra il consigliere regionale dem Davide Natale e l’assessore all’Edilizia ospedaliera, Giacomo Giampedrone.

mat.mar.