I lavoratori del legno incrociano le braccia "Contratto da rinnovare"

Si terrà domani a Spezia la manifestazione regionale indetta dai sindacati per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale Legno-Arredo. L’evento, accompagnato da uno sciopero di 8 ore dei lavoratori del legno, è indetto da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil: il corteo partirà da piazza Europa (alle 9) e terminerà sotto la sede di Confindustria. Alla manifestazione interverrà Maurizio Maurizzi (segreteria nazionale Fillea Cgil). "Il contratto Legno-Arredo è scaduto il 31 dicembre, 200mila lavoratori aspettano il rinnovo – affermano Gianni Carassale di Fillea Cgil (nella foto), Davide Grazia di Filca Cisl e Riccardo Badi di Feneal Uil – Il confronto sindacale si è interrotto per le enormi distanze tra i sindacati e FederlegnoArredo sui salari. I lavoratori perderebbero 130 euro al mese di aumento per mancata rivalutazione del 2022".